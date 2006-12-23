В Афганистане убит один из лидеров Талибана

Командование коалиционных сил в Афганистане в субботу заявило об уничтожении одного из лидеров движения "Талибан", передает AFP. По словам военных, мулла Ахтар Мохаммад Османи (Akhtar Mohammad Osmani, по другим данным – Усмани), был ликвидирован 19 декабря в провинции Гельманд.

В командовании коалиции заявляют, что Османи был представителем "верхушки" движения "Талибан" и был тесно связан с Усамой бен Ладеном, а также с Гильбеддином Хекматияром (Gulbuddin Hekmatyr), одним из лидеров талибов, оказывающим помощь афганским боевикам.

Мулла Османи был убит в результате авиационного удара по автомобилю, в котором находился он сам и двое неизвестных, которые также погибли.

Более подробной информации о операции коалиционных сил не приводится. 20 декабря интернет-издание Gulf News сообщало о смерти Атхара Усмани (Athar Usmani), секретаря пакистанской политической партии "Движение Муттахида Кауми" (MQM, Muttahida Qaumi Movement). Однофамилец муллы Османи был застрелен двумя неизвестными в городе Равалпинди (Rawalpindi).

Лента.ру