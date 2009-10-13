ОУП просит власти Львова дать помещение польскому обществу

Объединение украинцев в Польше обратилось к мэру Львова Андрею САДОВОМУ с просьбой предоставить здание для польского общества города.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение приняли участники VI съезда ОУП, который состоялся в Перемышле 10-11 октября.

Объединение украинцев в Польше, которому польская власть в начале сентября этого года решила передать здание Народного дома в Перемышле, назвало “оправданной и справедливой” просьбу польского общества предоставить ему здание во Львове.

“Мы убеждены, что город, который славится принадлежностью к европейской культурной традиции и веками толерантного соседства людей разных национальностей, лишь обогатится от такого решения своей власти”, - отмечается в заявлении ОУП, текстом которого располагает УНИАН.

Члены Объединения украинцев в Польше заметили, что украинские организации в Польше и польские в Украине активно сотрудничали с самого начала демократических преобразований в обоих государствах.

ОУП отметило решение городской власти Львова, в частности, об обустройстве Лычаковского кладбища, заметив, что передача здания польскому обществу будет способствовать “утверждению позитивного имиджа Львова”.

Кроме того, ОУП призвало А.САДОВОГО и городской совет назвать одну из улиц города в честь известного польского публициста и общественного деятеля Ежи Гедройца (1906-2000 гг.), который был сторонником польско-украинского сотрудничества и выступал против взаимных территориальных и других претензий.

“Присвоение одной львовский улиц имени Великого Поляка будет свидетельствовать о развитии польско-украинских отношений, построенном на фундаменте исторического единения и европейских ценностей”, - сказано в заявлении ОУП.

Члены ОУП отметили, что основатель и редактор журнала “Культура”, который издавался в Париже, сыграл большую роль в добрососедских отношениях Польши и Украины. В частности, они считают, что Е.Гедройц имел влияние на восприятие поляками Украины как демократического государства, а также на создание независимого профсоюзного движения “Солидарность”.

“Его политические концепции легли в основу польско-украинского стратегического партнерства”, - считают в ОУП.