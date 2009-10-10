Президент Чехии отказывается подписать Лиссабонский договор

Президент Чехии Вацлав КЛАУС заявил, что до ратификации Лиссабонского договора о реформе Европейского Союза Чехии нужно добиться одного исключения.

В.КЛАУС выражает опасение, что этот договор даст возможность обойти судебную систему Чехии при предъявлении требований вернуть недвижимость, конфискованную при выселении трех миллионов судетских немцев после Второй мировой войны, передает радио «Свобода».

В.КЛАУС - единственный лидер страны Евросоюза, отказывающийся ратифицировать Лиссабонский договор, уже одобренный чешским парламентом.

Президент Польши Лех КАЧИНЬСКИЙ подпишет документ сегодня. После того как ирландские избиратели проголосовали за соглашение на референдуме 2 октября, Польша и Чешская Республика остались единственными странами Евросоюза, где документ еще не ратифицирован.

Впрочем, президент Европарламента Ежи БУЗЕК настроен оптимистично.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Европарламента, об этом Е.БУЗЕК заявил сегодня в Праге после встречи с Президентом Чехии Вацлавом КЛАУСОМ.

Он отметил, что встреча с В.КЛАУСОМ была открытой и откровенной.

По словам Е.БУЗЕКА, Президент Чехии также выступает за то, чтобы на Чехию не распространялось действие Хартии фундаментальных прав, как этого добились для себя Великобритания и Польша.

Хартия фундаментальных прав является документом, на который содержатся ссылки в Лиссабонском соглашении. Великобритания и Польша получили право не применять эту Хартию после вступления в силу Лиссабонского соглашения. Хартия, в частности, дает право гражданам ЕС судиться относительно нарушения своих прав не только с национальными правительствами, но и с европейскими руководящими органами в Европейском суде в Люксембурге.

Справка УНИАН. 13 декабря 2007 года лидеры 27 стран-членов ЕС подписали в Лиссабоне новое соглашение ЕС, которое получило название Лиссабонского.

Новое соглашение принято вместо Конституции ЕС, которую не удалось утвердить из-за провала ее ратификации на референдумах во Франции и Нидерландах в 2005 году. Новое соглашение направлено на реформирование институтов ЕС для более эффективного принятия решений. Среди прочего соглашение предусматривает введение должности президента и Верховного представителя по вопросам внешней политики (фактически министра иностранных дел) ЕС.