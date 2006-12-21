Скончался президент Туркмении

В Туркмении объявлено о кончине президента Сапармурата Ниязова.

Об этом со ссылкой на государственное телевидение сообщают агентства Рейтер и Ассошиэйтед Пресс.

По данным ТВ, С.Ниязов умер от внезапной остановки сердца.

Телевидение показывает государственный флаг в траурной рамке.

С.Ниязову было 66 лет. Он был бессменным лидером Туркмении более двадцати лет.

С.Ниязов родился в 1940 году в Ашхабаде. В 1985 году возглавил Совмин Туркменской ССР, с декабря 1985 года - ЦК Компартии Туркменистана, с января по ноябрь 1990 года - одновременно председатель Верховного Совета Туркменской ССР.

В 1990 году на всенародных выборах С.Ниязов был избран президентом Туркменской ССР. После принятия конституции 21 июня 1992 года на новых выборах он получил 99,5% голосов, оказавшись единственным кандидатом на высокий пост. 1 октября 1993 года сессия Меджлиса Туркменистана присвоила С.Ниязову почетный титул Туркменбаши ("глава туркмен").

В январе 1994 года на всенародном референдуме были продлены полномочия президента на пять лет без проведения перевыборов. В 1999 году С.Ниязов получил право оставаться президентом "без ограничения срока полномочий".

В августе 2002 года Народный совет вновь принял решение о необходимости сделать президентский срок С.Ниязова пожизненным, однако Туркменбаши официально заявил, что выборы лидера страны все же состоятся после 2008 года.

День рождения С.Ниязова - ежегодный всенародный праздник, учрежден постановлением парламента в 1995 году, передает РИА «Новости».