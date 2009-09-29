Генсеком Совета Европы стал норвежский спикер

Новым Генеральным секретарем Совета Европы избран спикер парламента Норвегии Торбйорн ЯГЛЕНД.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Страсбурге Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Луи-Мария де ПУЧ.

Всего в голосовании приняли участие 257 депутатов, 12 голосов были аннулированы.

“За” кандидатуру норвежца проголосовали 165 депутатов. За второго кандидата – бывшего премьер-министра Польше Володзимежа ЦИМОШЕВИЧА - 80.

Таким образом, Т.ЯГЛЕНД избран Генеральным секретарем Совета Европы сроком на 5 лет, начиная с 1 октября 2009 года.

Новый Генеральный секретарь в своей речи перед депутатами выразил благодарность за поддержку и отметил, что Совет Европы играет большую роль в поддержании мира в Европе, поскольку именно эта организация занимается вопросами прав человека и верховенства права.

Вместе с тем, он высказался за реформирование Совета Европы.

“Мир меняется, и мы должны адаптироваться к новым реалиям”, - сказал новоизбранный Генсек.

Справка УНИАН. Т.ЯГЛЕНД, 58 лет, возглавляет парламент Норвегии с 2005 года. Депутат парламента с 1993 года.

В 1996-1997 годах был премьер-министром Норвегии, в 2000-2001 году – министром иностранных дел.