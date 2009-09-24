Стратегическое партнерство Украины и США обсудят в октябре

В конце октября в Вашингтоне запланировано провести учредительное заседание Комиссии Украина-США по стратегическому партнерству.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом договорились сегодня в Нью-Йорке временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ и заместитель государственного секретаря США Вильям БЕРНС. Их встреча состоялась в рамках участия в 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Главное внимание во время переговоров было уделено поиску путей практического усиления отношений стратегического партнерства с США на основе Хартии о стратегическом партнерстве, подписанной сторонами в декабре 2008 г., а также поддержки политического диалога на наивысшем и высоком уровнях.

В этой связи стороны договорились о проведении в конце октября с.г. в Вашингтоне учредительного заседания Комиссии Украина-США по стратегическому партнерству.

Со стороны США была подтверждена готовность способствовать воплощению политического решения Бухарестского саммита относительно будущего членства Украины в НАТО и оказывать в этой связи соответствующую поддержку, в частности в вопросе выполнения Годовой национальной программы подготовки к членству в НАТО.

Была также достигнута договоренность о регулярном обмене информацией относительно состояния подготовки новой Стратегической концепции Альянса в контексте учета интересов Украины.