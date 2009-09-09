Коммунисты Молдовы намерены провести новые парламентские выборы

Коммунисты Молдовы намерены блокировать выборы президента страны в высшем законодательном органе и поставить парламент перед необходимостью провести новые выборы.

Как заявили сегодня на пресс-конференции в Кишиневе представители Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), парламентская фракция ПКРМ не примет участие в выборах президента страны, что приведет к досрочным парламентским выборам. Они также отметили, что фракция ПКРМ не примет предложение парламентского большинства делегировать своего кандидата на пост вице-спикера парламента, поскольку с политической точки зрения для партии сам председатель парламента Михай Гимпу не в полной мере легитимен, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Правящая демократическая коалиция "Альянс за европейскую интеграцию" имеет в новом парламенте в общей сложности 53 мандата. Это позволяет коалиции избрать председателя парламента, его руководящие органы, а также сформировать правительство, для чего необходимо 52 голоса.

В то же время ей не удастся без поддержки голосов коммунистов самостоятельно избрать президента, который выдвигает кандидатуру премьера, - для этого необходим 61 голос.

Лидеры партий, входящих в "Альянс за европейскую интеграцию", предложили Партии коммунистов начать диалог по вопросу формирования органов власти, избрания нового президента. Однако коммунисты ранее отказались от переговоров, заявив, что намерены создать в новом парламенте левоцентристскую антикризисную коалицию и вступать в диалог будут не с альянсом, а с отдельными партиями, входящими в него.

Представители коалиции со своей стороны заявляли, что после отставки нынешнего президента Владимира Воронина декрет о назначении премьер-министра будет издан председателем парламента Михаем Гимпу как и.о.президента до избрания в парламенте нового главы государства.