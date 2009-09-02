В Греции прогремели два взрыва

В Греции неизвестные совершили два теракта.

Сегодня рано утром возле афинской биржи взорвался микроавтобус. Зданию нанесен серьезный ущерб - поврежден фасад и выбиты все стекла. Легкое ранение осколками стекла получила женщина, проходившая во время взрыва по улице, передает РИА «Новости».

По словам представителя полиции, взрыв и последующий пожар серьезно повредил припаркованные автомобили, пять из которых полностью сгорели.

Взрыв произошел также в городе Салоники возле здания Министерства по делам областей Македония и Фракия. В здании министерства выбиты стекла, пострадавших не было. Об обоих взрывах полицию и журналистов предупреждали анонимы по телефону.

Греческая полиция предполагает, что за терактом у афинской биржи стоит левацкая группировка "Революционная борьба", сообщил официальный представитель полиции Панайотис СТАТИС.

Эта группировка известна рядом громких терактов за последние годы.

"Революционная борьба" считается наиболее опасной левацкой группировкой в Греции. Ее члены, проповедующие марксистскую идеологию, обещают убивать политиков, полицейских и журналистов "буржуазного режима".