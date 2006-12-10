Племянник Хусейна сбежал из тюрьмы
12:17, 10 декабря 2006Мир
534 0
Очевидно - не без помощи
Родственник бывшего лидера Ирака сбежал из тюрьмы, сообщает НТВ.
По предварительной информации, племяннику Саддама ХУСЕЙНА Айману САБАУИ помог один из офицеров полиции.
А.САБАУИ был приговорен к 15 годам лишения свободы за незаконное пересечение границы с Сирией в 2005 году. Ранее он получил еще один срок за то, что финансировал боевиков и изготавливал взрывные устройства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter