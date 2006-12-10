Племянник Хусейна сбежал из тюрьмы

Родственник бывшего лидера Ирака сбежал из тюрьмы, сообщает НТВ.

По предварительной информации, племяннику Саддама ХУСЕЙНА Айману САБАУИ помог один из офицеров полиции.

А.САБАУИ был приговорен к 15 годам лишения свободы за незаконное пересечение границы с Сирией в 2005 году. Ранее он получил еще один срок за то, что финансировал боевиков и изготавливал взрывные устройства.