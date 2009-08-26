При аварии Ан-12 в Конго погиб украинский экипаж
17:48, 26 августа 2009Мир
1770 0
Самолет разбился при заходе на посадку
В результате крушения самолета Ан-12 в Конго погибли четыре члена экипажа (все украинцы) и один местный житель, сопровождавший груз, передает Associated Press со ссылкой на министра транспорта страны Эмиля Уоссо.
Ан-12 разбился сегодня в 20 километрах южнее столицы - Браззавиля, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Самолет по неизвестной причине упал на кладбище при заходе на посадку.
Ранее сообщалось, что самолет принадлежал "Аэрофлоту", однако российская компания опровергла данную информацию, заявив, что не имеет в авиапарке самолетов данного типа. Позже выяснилось, что разбившийся Ан-12 принадлежал местной авиакомпании Aero Fret Business.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter