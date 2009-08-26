Путин поручил реорганизовать ракетно-космическую отрасль

Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил Роскосмосу и Росимуществу обеспечить безусловное выполнение решений по реорганизации ракетно-космического блока российской промышленности, сообщет РосБизнесКонсалтинг. С таким поручением премьер выступил на совещании о ходе структурных преобразований в ракетно-космической отрасли.

Он напомнил, что формируемые в настоящее время интегрированные компании будут объединены в несколько крупных корпораций, наделенных определенной экономической самостоятельностью и свободой в принятии решений.

Но пока организационный процесс идет медленно. Сформированы в виде интегрированных структур лишь четыре предприятия, по остальным наблюдается задержка в проведении организационных процедур.

В.Путин поручил военно-промышленной комиссии установить жесткий контроль за реализацией графика создания интегрированных структур.