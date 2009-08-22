Число жертв аварии на ГЭС достигло 64 человек

Погибшими при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, по последним данным, числятся 64 человека, 11 человек считаются без вести пропавшими, сообщил в субботу утром РИА "Новости" представитель оперативного штаба по ликвидации последствий аварии.

По его словам, аварийные службы, занимающиеся откачкой воды из машинного зала ГЭС, достигли отметки 310,55 метра. Ранее сообщалось, что по рабочей разнарядке ниже отметки 310 метров на момент аварии людей не должно было быть.

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС, крупнейшей электростанции страны, произошла утром 17 августа. По не выясненным пока причинам, произошло частичное разрушение машинного зала ГЭС. Сильные повреждения получили седьмой и девятый гидроагрегаты, третий, четвертый и пятый агрегаты завалены металлоконструкциями.