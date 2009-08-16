Отношение россиян к США, ЕС, Украине и Грузии (опрос)

Аналитический Центр Юрия Левады (Левада-Центр) 17-20 июля провел репрезентативный опрос 1,6 тысячи россиян в 128 населенных пунктах 46 регионов РФ.

Почти половина россиян (47%) очень плохо или скорее плохо относятся к Украине. Положительного мнения придерживаются 44%. Затруднились ответить 10%. Впрочем, еще в мае положительно настроенных граждан было всего 34%, а негативно настроенных - больше половины (56%) - ситуация никогда прежде не встречавшаяся для Украины.

Больше половины (61%) опрошенных россиян сказали о своем положительном отношении к Европейскому союзу, в то время как к США хорошо относятся 47% граждан. При этом недоброжелателей ЕС среди респондентов набралось 22% (при 17% воздержавшихся), а к США же отрицательно относятся 40% опрошенных (не смогли ответить 14%).

Самую большую антипатию у россиян вызывает Грузия. Хорошо относятся к ней лишь 25%, в то время как противоположного мнения придерживаются 63%. Затруднились ответить 11%.

Обращает внимание, что отрицательная динамика по годам отчетливо прослеживается во всех опросах: отношение россиян портится и к бывшим союзным республикам, и к т.н. дальнему зарубежью.

Статистическая погрешность июльского опроса не превышает 3,4%.