Грузия обвиняет Россию в нарушении соглашения о прекращении огня

МИД Грузии обвиняет Россию в грубом нарушении всех шести пунков соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства Грузии, направленном в ИА "Новости-Грузия".

Как говорится в заявлении, "1-й и 2-й пункты соглашения запрещают применение силы и призывают к конечному прекращению военных действий".

"Несмотря на это, на Россию и ее марионеточные режимы возлагается ответственность за жизнь 30 грузинских правозащитников и 10 гражданских лиц, которые погибли после августа 2008 года в Цхинвальском регионе и Абхазии, близ оккупационных линий, и за то, что ранены были более 80 человек", - сказано в заявлении.

При этом МИД утверждает, что "Вооруженные силы РФ и незаконные вооруженные формирования марионеточных режимов постоянно осуществляют грабежи, мародерства, убийства и похищение людей".

Относительно 3-го пункту соглашения, который предусматривает беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в регионы, в заявлении отмечено, что "Вооруженные силы РФ, персонал ФСБ и т.н. "пограничники" постоянно блокируют доставку гуманитарной помощи в регионе Цхинвали и прилегающих селах".

Что касается 5-го пункта соглашения, который подразумевает возвращение Вооруженных сил РФ на позиции до 7 августа, в МИД Грузии заявляют, что "Россия не только не выполнила этот пункт, наоборот, целенаправленно увеличила количество Вооруженных сил и дополнительно ввела тяжелое вооружение в оккупированные регионы Грузии".

МИД подчеркивает, что по 5-му пункту, "военные силы России должны покинуть Ахалгорский район и Верхнюю Абазию (Кодорское ущелье), которые никогда не были частью зоны конфликта не 90-ых годах, не до августовской войны".

В МИД называют "нарушением международного права строительство военных баз в оккупированных регионах Грузии".

В заявлении в качестве еще одного нарушения соглашения о прекращении огня отмечено то, что в Абхазию и Цхинвальский регион не впускают наблюдателей ЕС (МНЕС), и что Россия наложила вето на деятельность миссий наблюдателей ООН и ОБСЕ.

Также МИД заявляет, что "в нарушение шестого пункта соглашения, президент РФ путем одностороннего признания "независимости" сепаратистских регионов, заранее исключил идею проведения любых международных переговоров по вопросам стабильности и безопасности".

"Россия не собирается выполнять собственные международные обязательства", - отмечает внешнеполитическое ведомство Грузии. В то же время в заявлении сказано, что "Грузия, как ответственное государство, со своей стороны полностью выполнила взятые в рамках указанного соглашения обязательства".

В заключение МИД Грузии заявляет, что "международное сообщество должен оказать давление на Россию для того, чтобы вынудить ее выполнить соглашение о прекращении огня, и в первую очередь вывести свои военные силы с территории Грузии". Это России придется сделать также, "как пришлось Советскому Союзу вывести части своей армии из Восточной Европы и Афганистана", - отмечено при этом.