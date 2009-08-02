Новый генсек НАТО намерен сменить стратегию Альянса

Одним из приоритетов в работе нового генерального секретаря Андерса Фог Расмуссена станет разработка новой стратегической концепции Североатлантического альянса, сообщил РИА Новости источник в штаб-квартире НАТО.

По его словам, новый концепт стратегии НАТО, который заменит прежний, принятый в 1999 году, как ожидается, будет одобрен в конце 2010 - начале 2011 года.

Расмуссен, со своей стороны, уже сообщил, что разработка концепции будет сопровождаться "публичными консультациями", в том числе через интернет-сайт НАТО.

Официальный представитель НАТО Джеймс Аппатурай отказался ранее прогнозировать в отношении политических приоритетов нового руководителя альянса, сообщив, что Расмуссен намерен сделать НАТО "как можно более транспарентной".

56-летний датчанин Расмуссен стал 12-м генсеком НАТО, он сменил голландца Яапа де Хооп Схеффера.

Свой первый рабочий день в штаб-квартире НАТО, Расмуссен вступивший в должность накануне, проведет в понедельник, 3 августа.

В этот же день состоится его первая пресс-конференция на новом посту.