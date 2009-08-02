Исламские радикалы призывают отомстить Китаю

Лидер радикальной террористической группировки, называющей себя "Исламской партией Туркестана", Абдул-Хаг аль-Туркестани призвал мусульман всего мира к атакам на китайцев в ответ на жесткое подавление выступлений этнических уйгуров и гибель мусульман-уйгуров в межэтнических столкновениях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, передает Reuters.

Видеообращение от имени "Исламской партии Туркестана" обнародовано на радикальных исламских сайтах.

А.-Х. аль-Туркестани говорит, что "китайцы должны стать мишенью как у себя в стране, так и за рубежом". "Их посольства, консульства, центры и места, где они собираются, должны тоже стать нашей мишенью. Их нужно убивать или брать в заложники, чтобы таким образом освободить наших братьев, захваченных и посаженых в тюрьмы", - заявил А.-Х. аль-Туркестани.

Это уже не первый призыв к насилию против граждан Китая, распространенный "Исламской партией Туркестана".

В результате беспорядков в Синьцзян-Уйгурском автономном районе 5 июля 2009г., возникших на межэтнической почве, погибли, по официальным данным, 192 человека, больше 1700 получили ранения, напоминает РосБизнесКонсалтинг.