Вторая грузинская война была бы ошибкой

Миссия наблюдателей Евросоюза не обнаружила на контролируемой грузинской стороной территории доказательств ведения огня в направлении Цхинвали или других населенных пунктов на территории Южной Осетии.

Как отмечается в заявлении миссии, такие выводы были сделаны в ходе осмотра территории. Тем не менее, указывают представители ЕС, для всесторонней оценки необходим доступ наблюдателей на территорию Южной Осетии.

Наблюдатели также выразили озабоченность в связи со взаимными обвинениями сторон, прозвучавшими в последние дни, и призвали их к сдержанности.

По утверждению властей Южной Осетии, с 29 июля по 1 августа Цхинвали неоднократно подвергался минометному и гранатометному обстрелам. Огонь также велся по "наблюдательному пункту подразделения Вооруженных сил республики Южная Осетия", что свидетельствует "о провокационном характере данной акции".

Минобороны России расценило сообщенияоб обстрелах как попытку нагнетания обстановки в регионе и пообещало применить "все имеющиеся силы и средства" для защиты мирных граждан и военных на территории Южной Осетии. В свою очередь МИД Грузии назвал эти заявления неприкрытой угрозой. Грузинское внешнеполитическое ведомство разглядело в военной риторике Минобороны РФ "опасные планы России против Грузии" и призвало международное сообщество дать оценку "милитаристским заявлениям" РФ.

Лента.ру