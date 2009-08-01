Россия готова применить силу против Грузии

Россия применит силу для защиты жителей Южной Осетии и российских солдат от провокаций со стороны Грузии.

Как передает радиостанция "Эхо Москвы", такое заявление сегодня сделали в российском Минобороны. В ведомстве отметили, что в период с 29 июля по 1 августа Цхинвали подвергся неоднократному минометному и гранатометному обстрелам.

Как отмечается в заявлении, "огонь велся по наблюдательному пункту подразделения вооруженных сил Южной Осетии, что говорит о провокационном характере данной акции".

В Тбилиси, в свою очередь, обвинение в провокации отвергают. Как заявил вице-спикер грузинского парламента Михаил МАЧАВАРИАНИ, Россия сама готовит провокации, желая дестабилизировать обстановку и снова начать военные действия в регионе.

Напомним, сегодня в Цхинвали заявили о том, что утром с территории Грузии из миномета был обстрелян наблюдательный пункт минобороны Южной Осетии. В результате инцидента никто не пострадал.