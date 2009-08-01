Аэропорт LaGuardia пытался "взорвать" пьяный с муляжом

Работа аэропорта LaGuardia восстановлена после экстренной эвакуации, которая произошла несколько часов назад, сообщает The New York Times.

Виновником эвакуации стал 32-летний Скотт Макганн (Scott Mcgann), который пытался сесть на самолет с сумкой, в которой находилось непонятное устройство. По словам представителей полиции, Макганн находился в состоянии сильного опьянения, алкогольного или наркотического не уточняется.

Служба безопасности аэропорта сразу обратила внимание на Макганна потому, что тот вел себя "крайне неадекватно". В сумке, которая была у него с собой, оказалось устройство, по внешнему виду напоминающее бомбу: там присутствовали провода и батареи. Вызванная бригада саперов, однако, установила, что устройство абсолютно безопасно.

В результате тревоги из здания было выведено несколько сот человек, а работа аэропорта оказалась парализована.

Лента.ру