Третьяков стал сопредседателем Межпарламентской Ассамблеи

Народный депутат Александр ТРЕТЬЯКОВ избран сопредседателем Межпарламентской Ассамблеи Верховной Рады Украины и Сейма Литовской Республики с украинской стороны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, А.ТРЕТЬЯКОВ видит основной своей задачей - перенять опыт Литвы по вступлению в Евросоюз. “Мы вместе с литовскими коллегами будем общаться с людьми, осуществляя поездки по Украине, и разъяснять, что такое Европейский Союз и НАТО”, - сказал он.

А.ТРЕТЬЯКОВ также сообщил, что в рамках совместной работы планируется участие представителей украинского парламента и литовского Сейма в круглых столах по указанным темам.

Также депутат среди первоочередных задач группы межпарламентских связей “Украина - Литва” отметил изучение литовского опыта воссоздания системы антикоррупционных мероприятий и институтов; законодательное обеспечение совместных инициатив обеих стран в сфере национальной и региональной безопасности; сотрудничество в энергетической и гуманитарной сфере.

По итогам заседания украинской части Межпарламентской Ассамблеи 30 ноября было принято решение о подготовке дружественного визита делегации украинской части Ассамблеи в Литву. Украинцы примут участие в проведении второго заседания Ассамблеи в Вильнюсе, которое пройдет в начале будущего года.