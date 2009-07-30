Коммунисты теряют большинство в молдавском парламенте

Правящая Партия коммунистов Молдовы лидирует на парламентских выборах, но оппозиционные партии суммарно получают в парламенте большинство голосов.

Об этом сообщил сегодня РИА «Новости» член молдавского Центрального избирательного комитета Валентин ВИЗАНТ.

"После подсчета 97% бюллетеней для голосования коммунисты набирают 45,1% голосов или 48 мест, Либерально-демократическая партия - 16,34% (17 мест), Либеральная партия - 14,4% (15 мест), Демократическая партия - 12,5% (13 мест) и альянс "Наша Молдова" - 7,4% (восемь мест)", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, для избрания парламентом Президента страны необходим 61 голос из 101.

Досрочные парламентские выборы в Молдове прошли 29 июля и были назначены именно потому, что избранный 5 апреля этого года парламент, в котором большинство имели коммунисты, так и не смог выбрать Президента.