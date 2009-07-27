Число погибших на юге Японии за сутки достигло 19 человек
09:54, 27 июля 2009Мир
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В результате оползней и наводнений
Число погибших из- за оползней и наводнений на юге Японии за последние сутки достигло 19 человек.
Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление, в префектурах Фукуока, Ямагути и Сага продолжаются сильные ливни, которые на прошедшей неделе уже вызвали мощные оползни, приведшие к многочисленным жертвам и серьезным разрушениям
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