Папа Римский отметил особую роль пожилых людей в обществе

Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся на отдыхе в альпийском селении Ле-Комб в северной Италии, в традиционной воскресной проповеди отметил особую роль пожилых людей в обществе.

Как сообщают местные СМИ, 82-летний понтифик заявил, что думает и молится "о всех пожилых людях, особенно о тех, кто находится в одиночестве и переживает трудности".

Папа Римский напомнил также о важной роли, которую бабушки и дедушки играют в семье, передавая молодым поколениям фундаментальные ценности. Он подчеркнул, что их роль в воспитании подрастающего поколения особенно важна, если родители из-за занятости не могут уделять детям много внимания.

Бенедикт XVI 17 июля перенес в больнице города Аосты хирургическую операцию на правом запястье после падения в спальне своего шале в Ле-Комб. По мнению врачей, операция прошла успешно, и сейчас Папа постепенно выздоравливает.

Сам понтифик заявил, что более всего сожалеет, что не может сейчас благословлять верующих правой рукой и писать. Ранее Папа предполагал закончить на отдыхе вторую часть книги "Иисус из Назарета", которую он пишет собственноручно.

РИА "Новости"