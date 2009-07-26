Иран готов нанести удар по ядерным объектам Израиля

Иран способен нанести удар по ядерным объектам Израиля в качестве ответной меры на нападение, заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал Мохаммад али-Джафари. "Если Израиль будет участвовать в каких-либо наступательных действиях против Ирана, мы готовы поразить любые цели на территории оккупированной Палестины", - сказал глава иранского элитного силового подразделения, передает Associated Press со ссылкой на арабоязычный телеканал al-Alam.

"Нет ничего, что бы помешало нам нанести удар по израильским ядерным объектам, и это определенно произойдет, если Израиль решит атаковать", - отметил командующий КСИР, добавив, что иранские ракеты "характеризуются достаточной точностью, чтобы поразить все ядерные объекты Израиля".

Израиль ранее неоднократно предупреждал, что может пойти на силовой метод решения иранской ядерной проблемы, если Тегеран не откажется от своей атомной программы.

Согласно широко распространенному мнению, Израиль обладает небольшим ядерным арсеналом в количестве 100-200 ядерных боезарядов. Тем не менее Израиль официально не подтверждает этого и не присоединяется к Договору о нераспространении ядерного оружия.

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