ОПЕК: Нигерия уступила свое место крупнейшего поставщика нефти

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сообщила, что Нигерия уступила свое место крупнейшего поставщика нефти в регионе. По сообщению представителей ОПЕК, объем добычи "черного золота" в Нигерии снизился на 2,46% в июне с.г. до 1,746 млн баррелей в день, тогда как Ангола вырабатывала 1,796 млн, передает Associated Press.

Представители Министерства иностранных дел Нигерии обвиняют в сложившейся ситуации "Движение за освобождение дельты Нигера". Группировка ведет вооруженную борьбу за "более справедливое" распределение доходов от экспорта минеральных ресурсов. Активность боевиков в Нигерии - один из ценообразующих факторов на мировом нефтяном рынке.

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