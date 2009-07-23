В Пакистане убили одного из сыновей бен Ладена

В Пакистане в этом году был убит Саад бен Ладен, один из сыновей Усамы бен Ладена.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя контртеррористических сил США.

«Мы полагаем, что он мертв, однако не можем утверждать на 100%, потому что нет данных анализа ДНК», - отметил источник, добавив, что выводы сделаны на основе данных разведки.

С. бен Ладен, который, как предполагается, погиб при обстреле самолетами США территории Пакистана, не считался важной персоной в группировке «Аль-Каида», отмечает «Газета.ру». Спустя недолгое время после вторжения США в Афганистан в октябре 2001 года он покинул страну и отправился в Иран, где содержался под домашним арестом несколько лет.