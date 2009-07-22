От землетрясения Новая Зеландия придвинулась к Австралии

Новая Зеландия переместилась ближе к восточному побережью Австралии в результате мощного землетрясения магнитудой 7,8, которое произошло 16 июля недалеко от новозеландского острова Южный.

В результате этого землетрясения береговая линия сместилась к югу на 30 сантиметров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Это землетрясение, согласно сообщению, опубликованному на сайте национального проекта по мониторингу землетрясений Новой Зеландии GeoNet, стало самым мощным в 2009 году и наиболее сильным за последние 80 лет новозеландской истории. Только благодаря малочисленности населения национального парка Фьордленд, где находился эпицентр землетрясения, удалось избежать жертв и масштабных разрушений.

Как отметил директор GeoNet Кен ГЛЕДХИЛЛ, Новая Зеландия находится на стыке двух литосферных плит, поэтому ученые постоянно фиксируют движение островов. Анализ данных, записанных в ходе этого землетрясения, считает эксперт, позволит глубже понять структуру островов Новой Зеландии.