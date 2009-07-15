Встреча НАТО-Азербайджан пройдет в формате "27+1"

Встреча НАТО - Азербайджан в формате "27+1" состоится в среду, 15 июля, в Брюсселе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МИД Азербайджана. По его словам, на встрече будут обсуждены вопросы сотрудничества с североатлантическим блоком в различных сферах.

Азербайджан на встрече представят министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, высокопоставленные представители государственных и правительственных структур страны.

Основы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО были заложены в мае 1994 года подписанием рамочного документа - программы "Партнерство во имя мира".

В апреле 1996 года был подписан официальный документ в рамках программы "Партнерство во имя мира", определивший конкретные направления взаимодействия сторон, а в августе 2005 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении Плана действий по индивидуальному партнерству Азербайджанской Республики с НАТО" (IPAP).

На данный момент сотрудничество Азербайджана с НАТО осуществляется в рамках второго этапа IPAP.