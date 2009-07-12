Парламент Грузии разрешил полиции применять нелетальное оружие
04:03, 12 июля 2009Мир
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И ужесточил правила акций протеста
Парламент Грузии, большинство в котором принадлежит пропрезидентской партии, принял в первом чтении законопроект, который ужесточает правила проведения массовых акций протеста, передает радио "Свобода".
Документ содержит список объектов, в 20 метрах от которых запрещено проводить массовые акции. Запрещается перекрытие проезжей части. Срок административного ареста увеличивается с 30 до 90 дней. Полицейским в определенных ситуациях разрешается использовать нелетальное оружие
Оппозиция подвергла законопроект резкой критике, назвав его "шагом назад в демократическом процессе".
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