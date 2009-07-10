Медведев: с Обамой общаться проще, чем с Бушем

С президентом США Бараком Обамой общаться проще, чем с предыдущим американским лидером Джорджем Бушем, заявил президент РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам саммита G8 в Аквиле (Италия).

Отвечая на вопрос о своем отношении к Б.Обаме с учетом того, что он относительно новая политическая фигура, Д.Медведев указал, что "понятность политической фигуры не связана со временем пребывания в должности". "Тогда я тоже не самая понятная фигура, а самым понятным тогда должен быть руководитель, который очень долго находится у власти. Однако в жизни все немного иначе", - подчеркнул он.

Д.Медведев отметил, что в 2008 г. ему было труднее общаться с президентом США, и пояснил: "Общаться с Дж.Бушем-младшим было одно удовольствие, он человек прямой и быстрый, но это, к сожалению, не имело никаких последствий для наших отношений. Зачастую даже эти последствия носили отрицательный характер". Д.Медведев подчеркнул, что позиции двух президентов расходились по многим вопросам. "Думаю, мы с Б.Обамой слушаем и понимаем друг друга лучше", - отметил Д.Медведев. В связи с этим он выразил надежду на то, что договоренности, достигнутые в ходе переговоров с Б.Обамой в Москве, будут реализованы.

Д.Медведев подчеркнул, что высоко оценивает возможности саммита как среды для неформального общения "не только за "круглым столом" и под камерами, а просто тет-а-тет". "В любой момент можно отойти в сторону, задать какие-то вопросы, просто поболтать, что тоже не лишнее", - заключил он.

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