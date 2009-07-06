Cуд отказал матери Майкла Джексона в правах на его имущество

Верховный суд Калифорнии отказал матери скончавшегося полторы недели назад певца Майкла Джексона в праве управления его имуществом.

Как передает РИА «Новости», об этом говорится в сообщении суда.

Причина отрицательного ответа суда на поданное Кэтрин ДЖЕКСОН прошение кроется в обнаруженном на прошлой неделе завещании самого М.Джексона, датированном 2002 годом. В соответствии с этим документом, судья Верховного суда Майкл БЕКЛОФФ передал право временного управления адвокату Джону БРАНКЕ и музыкальному продюсеру Джону МАКЛЕЙНУ.

Адвокаты К.ДЖЕКСОН заявили протест в связи с решением суда, заявив, что налицо конфликт интересов, и выразив сомнение в существовании каких-либо отношений между М.Джексоном и М.БРАНКОЙ на момент кончины певца.

На 3 августа назначены новые слушания по вопросу об управлении поместьем. Также в этот день будет решаться вопрос об опекунстве над тремя детьми певца. За право опеки над сиротами будут бороться К.ДЖЕКСОН и бывшая жена Джексона Дебби РОУ, являющаяся матерью двоих старших детей "поп-идола".