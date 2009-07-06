Майкла Джексона похоронят на голливудском кладбище Лос-Анджелеса

Идол массовой культуры конца 20-го столетия, скончавшийся 25 июня "король поп-музыки" Майкл Джексон будет погребен на кладбище Лос-Анджелеса во вторник, после чего состоится концерт-памяти певца, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на заместителя мэра города.

Церемония прощания состоится в спортивно-развлекательном центре Staples через два часа после церемонии погребения на кладбище Форест Лоун, сообщил заместитель мэра города Джен Перри.

Церемония погребения прекратит все сплетни, касающиеся желания семьи певца похоронить короля поп-музыки на его ранчо Neverland, расположенном на севере Лос-Анджелеса, которое фанаты мечтают превратить в мемориал Майкла Джексона.

Кладбище Форест Лоун расположено рядом со студией Голливуд и является одним из самых известных кладбищ Лос-Анджелеса. На нем похоронены многие знаменитости, в том числе такие легенды, как Хэмфри Богарт, Кларк Гэйбл и Джин Хэрлоу. У Форест Лоун есть также и "доголливудская история" - на нем установлен памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону.

Майкл Джексон скончался 25 июня на 51-м году жизни в госпитале в Лос-Анджелесе.

РИА "Новости"