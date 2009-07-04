Афганский полевой командир купил пленного американского солдата

Боевики, захватившие американского военнослужащего на востоке Афганистана, продали его влиятельному полевому командиру Сираджуддину Хаккани (Sirajuddin Haqqani), передает в пятницу телеканал CNN.

Накануне американское военное командование сообщило, что военнослужащий США пропал 30 июня из своего подразделения и предположительно захвачен боевиками. По словам военных, это первый подобный случай за восемь лет афганской кампании.

Мавлави Сангин (Mawlawi Sangin), руководивший захватом, заявил журналистам, что попавший в устроенную им засаду военнослужащий был пьян. Вместе с американцем были также захвачены сопровождавшие его три афганских солдата.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник в министерстве обороны, пленники были быстро "проданы" вооруженному формированию Сираджуддина Хаккани, контролирующего пограничные районы в провинции Пактика.

В настоящий момент подразделения американской, афганской и пакистанской армий проводят операцию по блокированию района, где предположительно находятся захваченные военнослужащие. Идут переговоры и консультации со старейшинами местных племен и кланов.

РИА "Новости"