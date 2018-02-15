В США из Happy Meal убрали чизбургеры

К 2022 году McDonald’s планирует привести по крайней мере половину детских наборов к новым стандартам.

В США сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s убрала чизбургеры из детских наборов Happy Meal. Согласно новым требованиям компании, калорийность наборов для детей не должна превышать 600 ккал.

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Как сообщает Reuters, содержание насыщенных жиров и добавленного сахара также должно быть на уровне не более 10% от энергетической ценности. Кроме того, уровень натрия в наборах должен быть не больше 650 мг. Клиенты смогут заказать чизбургер дополнительно к набору Happy Meal, отмечает агентство.

К 2022 году McDonald’s планирует привести по крайней мере половину детских наборов к новым стандартам. В 2013 году McDonald’s убрали газировку из Happy Meal, после чего клиенты стали чаще брать минеральную воду и соки, также входящие в детские наборы.

Как сообщал УНИАН, недавно главу Минздрава Украины заметили в McDonald's.