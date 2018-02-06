Главу Минздрава Украины Супрун заметили в McDonald's (фото)

Как можно увидеть на снимке, Супрун смотрит в телефон, подноса с едой или напитками возле нее нет.

И.о. главы Минздрава Ульяну Супрун утром 6 февраля сфотографировали в заведении быстрого питания McDonald's.

Фото опубликовал в Facebook вице-президент Института права и общества Андрей Хома.

Читайте такжеСуслова: Минздрав готов отменить приказ о 450 запрещенных для женщин профессий

"Утром в "Макдональдсе" встретил министра здравоохранения Супрун... Интересно, к чему эта примета?))))", - говорится в его сообщении.

Ранее Супрун высказалась в Facebook по ребальзамированию тела выдающегося хирурга Пирогова, что возмутило украинцев.

"На эти средства можно приобрести, например, более сотни упаковок препарата для лечения острого лейкоза. Часто имеем запрос от регионов на этот препарат. Или других лекарств или медицинских средств, которые могли бы помочь многим пациентам. Или Николай Пирогов захотел бы, чтобы деньги, которые можно использовать на лечение живых людей, тратились на процедуру ребальзамирования, которая уже не поможет никому? Или в Украине в ХХІ веке бюджетные средства должны тратиться на подобные процедуры? Как думаете?", – отметила Супрун.