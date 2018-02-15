Путин заболел: журналист рассказал о состоянии здоровья президента РФ

10:27, 15 февраля 2018
Мир
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Владимир Путин / REUTERS

Об этом сообщает корреспондент Independent Оливер Кэрролл. Отмечается, что недавно, впервые за многие годы Владимир Путин отменил несколько публичных выступлений из-за болезни. Тем самым он вызвал спекуляции о "долговечности лидера".

Журналист обратил внимание, что во время своего последнего публичного выступления президент РФ показал явные признаки болезни. Его голос был слабым и он постоянно кашлял. Также представители прессы заметили, что главе РФ было трудно произносить публичные речи, он делал ошибки и не выглядел сосредоточенным.

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"С того дня, как он заменил больного Бориса Ельцина, Путин создал физическую форму как свой бренд. От голых торсов до ледяных погружений, дзюдо, плавание и т.п., он заявил о неприкосновенности процесса старения. Российский народ, уставший видеть своих лидеров на пороге смерти, в значительной степени в восторге от этого. Но теперь президенту 65 лет, и любой период, потраченный на отпуск по болезни, может изменить симпатию народа", - говорит журналист.

Отмечается, что это не первый случай, когда здоровье Путина является предметом длительных дискуссий.

Источники сообщают, что существовали сомнения в том, что президент России предпримет свою четвертую президентскую кампанию.

"Неясно, как гиперперсонализированная политическая система Путина может пережить какую-либо передачу власти. Хотя образ лидера, контролирующего все, - преувеличение, можно также с уверенностью утверждать, что Путин - единственный человек, способный сбалансировать конкурирующие, а нередко воюющие между собой кланы в российском правительстве", - написал Кэррол.

Ранее сообщалось, что Путин после заболевания отменил все публичные мероприятия.

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