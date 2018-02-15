Путин заболел: журналист рассказал о состоянии здоровья президента РФ

Отмечается, что Путин создал физическую форму как свой бренд.

Состояние здоровья президента РФ Владимира Путина, которое ухудшилось, может изменить симпатию россиян.

Об этом сообщает корреспондент Independent Оливер Кэрролл. Отмечается, что недавно, впервые за многие годы Владимир Путин отменил несколько публичных выступлений из-за болезни. Тем самым он вызвал спекуляции о "долговечности лидера".

Журналист обратил внимание, что во время своего последнего публичного выступления президент РФ показал явные признаки болезни. Его голос был слабым и он постоянно кашлял. Также представители прессы заметили, что главе РФ было трудно произносить публичные речи, он делал ошибки и не выглядел сосредоточенным.

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"С того дня, как он заменил больного Бориса Ельцина, Путин создал физическую форму как свой бренд. От голых торсов до ледяных погружений, дзюдо, плавание и т.п., он заявил о неприкосновенности процесса старения. Российский народ, уставший видеть своих лидеров на пороге смерти, в значительной степени в восторге от этого. Но теперь президенту 65 лет, и любой период, потраченный на отпуск по болезни, может изменить симпатию народа", - говорит журналист.

Отмечается, что это не первый случай, когда здоровье Путина является предметом длительных дискуссий.

Источники сообщают, что существовали сомнения в том, что президент России предпримет свою четвертую президентскую кампанию.

"Неясно, как гиперперсонализированная политическая система Путина может пережить какую-либо передачу власти. Хотя образ лидера, контролирующего все, - преувеличение, можно также с уверенностью утверждать, что Путин - единственный человек, способный сбалансировать конкурирующие, а нередко воюющие между собой кланы в российском правительстве", - написал Кэррол.

Ранее сообщалось, что Путин после заболевания отменил все публичные мероприятия.