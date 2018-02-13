Российский министр перенес премьеры американских блокбастеров из-за своего фильма "Собибор"

По его словам, «50 оттенков свободы» обрушили прокат российских фильмов.

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что американский фильм «Пятидесят оттенков свободы» помешал российским фильмам собрать кассу.

«Я не знаю, какие задачи решает этот безусловный шедевр мирового кинематографа, но наши киносети отдали ему 70 процентов сеансов, чем обрушили целый ряд наших фильмов, идущих сейчас в прокате», — сказал Мединский.

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Он также попросил российского вице-премьера Ольгу Голодец поддержать законопроект, ограничивающий количество показов одного фильма в кинотеатрах. Министр напомнил, что в 2018 году «Союзмультфильм» планирует премьеры двух мультфильмов «Суворов» и «Гофманиада», которым нужна будет поддержка, пишет "Новая газета".

Во вторник стало известно, что в России перенесли на неделю - с 3 мая на 11 мая — премьеру фильма студии Marvel «Мстители: Война бесконечности». По какой причине релиз картины отложен, не уточняется.

По информации «Кинопоиска», на май 2018 года запланирован релиз военно-исторической драмы «Собибор». Картина — режиссерский дебют Константина Хабенского, а идея создания фильма принадлежит Владимиру Мединскому. Драма «Собибор» выйдет 3 мая 2018 года.