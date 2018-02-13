Российский министр перенес премьеры американских блокбастеров из-за своего фильма "Собибор"

17:32, 13 февраля 2018
Мир
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Собибор / скриншот

«Я не знаю, какие задачи решает этот безусловный шедевр мирового кинематографа, но наши киносети отдали ему 70 процентов сеансов, чем обрушили целый ряд наших фильмов, идущих сейчас в прокате», — сказал Мединский.

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Он также попросил российского вице-премьера Ольгу Голодец поддержать законопроект, ограничивающий количество показов одного фильма в кинотеатрах. Министр напомнил, что в 2018 году «Союзмультфильм» планирует премьеры двух мультфильмов «Суворов» и «Гофманиада», которым нужна будет поддержка, пишет "Новая газета".

Во вторник стало известно, что в России перенесли на неделю - с 3 мая на 11 мая — премьеру фильма студии Marvel «Мстители: Война бесконечности». По какой причине релиз картины отложен, не уточняется. 

По информации «Кинопоиска», на май 2018 года запланирован релиз военно-исторической драмы «Собибор». Картина — режиссерский дебют Константина Хабенского, а идея создания фильма принадлежит Владимиру Мединскому. Драма «Собибор» выйдет 3 мая 2018 года.

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Теги: #Собибор министр фильм