Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье

16:01, 11 февраля 2018 Мир 1624

Отмечается, что московская межрегиональная транспортная прокуратура и Южная транспортная прокуратура начали проверку в связи с падением самолета.

Министерство чрезвычайных ситуаций России подтвердило информацию об обнаружении обломков пропавшего воздушного судна. Об этом сообщает агентство "РИА Новости". Также отмечается, что московская межрегиональная транспортная прокуратура и Южная транспортная прокуратура начали проверку в связи с падением самолета. Читайте такжеВ результате авиакатастрофы в Подмосковье никто не выжил Заместитель Московского транспортного прокурора Олег Опенышев выехал на место происшествия. В сети появились первые кадры с места происшествия.

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