Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье

16:01, 11 февраля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Также отмечается, что московская межрегиональная транспортная прокуратура и Южная транспортная прокуратура начали проверку в связи с падением самолета.

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Заместитель Московского транспортного прокурора Олег Опенышев выехал на место происшествия.

В сети появились первые кадры с места происшествия.

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Теги: #катастрофа Ан-148#падение самолета в РФ#падение АН-148 в Подмосковье
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