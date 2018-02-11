Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье
16:01, 11 февраля 2018
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Отмечается, что московская межрегиональная транспортная прокуратура и Южная транспортная прокуратура начали проверку в связи с падением самолета.
Иллюстрация / REUTERS
Министерство чрезвычайных ситуаций России подтвердило информацию об обнаружении обломков пропавшего воздушного судна.
Об этом сообщает агентство "РИА Новости".
Также отмечается, что московская межрегиональная транспортная прокуратура и Южная транспортная прокуратура начали проверку в связи с падением самолета.
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Заместитель Московского транспортного прокурора Олег Опенышев выехал на место происшествия.
В сети появились первые кадры с места происшествия.
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