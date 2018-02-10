Израиль атаковал "иранские цели" в Сирии и потерял истребитель F-16 (видео)

Подразделения ПВО Сирии открыли массированный огонь по израильским самолетам, в результате чего разбился истребитель F-16.

Утром 10 февраля израильская авиация нанесла удар по "иранским целям" в Сирии, после чего по самолетам был открыт огонь из систем ПВО. В результате один из истребителей упал на севере Израиля.

Как сообщает Би-би-си, над территорией страны был перехвачен иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии. Это стало поводом для атаки.

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Целью ударов стали системы управления, которые направляли дрон. Подразделения ПВО Сирии, в свою очередь, открыли массированный огонь по самолетам, после чего истребитель F-16 разбился, упав на территории Израиля. Двое пилотов катапультировались и были госпитализированы, один из них получил тяжелые травмы.

Как сообщает The Jerusalem Post, после инцидента Израиль закрыл "воздушное пространство к северу от Шфаима" - значительную часть воздушного пространства страны.

Позже израильские ВВС нанесли новые удары по Сирии, целью на этот раз стала система ПВО страны. ​Как сообщил Тель-Авив, были поражены 12 целей, в том числе три батареи ПВО и четыре иранских военных объекта.

Государственное сирийское агентство SANA сообщало, что ПВО страны удалось подбить несколько израильских самолетов, однако в Тель-Авиве эту информацию опровергли.

Ранее в подобных случаях сирийские власти обвиняли Израиль в агрессии и использовали ПВО. До сих пор им не удавалось сбивать израильские истребители.

Как сообщал УНИАН, ранее было опубликовано видео обстрела сбитого в Сирии российского штурмовика Су-25.