Израиль атаковал "иранские цели" в Сирии и потерял истребитель F-16 (видео)
Утром 10 февраля израильская авиация нанесла удар по "иранским целям" в Сирии, после чего по самолетам был открыт огонь из систем ПВО. В результате один из истребителей упал на севере Израиля.
Как сообщает Би-би-си, над территорией страны был перехвачен иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии. Это стало поводом для атаки.
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Целью ударов стали системы управления, которые направляли дрон. Подразделения ПВО Сирии, в свою очередь, открыли массированный огонь по самолетам, после чего истребитель F-16 разбился, упав на территории Израиля. Двое пилотов катапультировались и были госпитализированы, один из них получил тяжелые травмы.
Как сообщает The Jerusalem Post, после инцидента Израиль закрыл "воздушное пространство к северу от Шфаима" - значительную часть воздушного пространства страны.
Позже израильские ВВС нанесли новые удары по Сирии, целью на этот раз стала система ПВО страны. Как сообщил Тель-Авив, были поражены 12 целей, в том числе три батареи ПВО и четыре иранских военных объекта.
Государственное сирийское агентство SANA сообщало, что ПВО страны удалось подбить несколько израильских самолетов, однако в Тель-Авиве эту информацию опровергли.
Ранее в подобных случаях сирийские власти обвиняли Израиль в агрессии и использовали ПВО. До сих пор им не удавалось сбивать израильские истребители.
Как сообщал УНИАН, ранее было опубликовано видео обстрела сбитого в Сирии российского штурмовика Су-25.