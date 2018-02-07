Опубликовано новое видео обстрела сбитого в Сирии российского штурмовика Су-25

Боевик утверждает, что это именно он сбил российский штурмовик Су-25 с помощью зенитной установки.

В сети появилось новое видео, на котором можно увидеть, как сирийские повстанцы обстреливают российский штурмовик Су-25.

Ролик в своем Telegram-канале обнародовал Directorate 4. Отмечается, что российский самолет сбили члены группировки "Джейш Идлиб Фур". Су-25 обстреливали из зенитной установки, расположенной на внедорожнике. Хотя, как известно, его уничтожили с помощью ПЗРК.

Кроме того, организация "Northern Syria Observer", которая позиционирует себя как союз независимых сирийских журналистов, опубликовала интервью с одним из боевиков группировки "Джейш Идлиб Фур".

Махмуд Хадж Исмаил с позывным "Кастро" утверждает, что это именно он сбил российский штурмовик Су-25, и сделал это не из ПЗРК, а с помощью зенитной установки ЗУ-23-2.

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Как сообщал УНИАН, 3 февраля сирийские повстанцы сбили штурмовик Су-25 российских ВКС над северо-западной сирийской провинцией Идлиб. Минобороны РФ подтвердило эту информацию.

Сообщалось, что погибший пилот сбитого российского штурмовика Су-25 отстреливался на земле после приземления.

Позже появились сообщения СМИ, о том, что пилот оказался бывшим украинским военным. Однако журналист Юрий Бутусов впоследствие опроверг эту информацию заявив, что убитый в Сирии российский летчик, майор ВС РФ Роман Филиппов никогда не был гражданином Украины.