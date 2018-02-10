В Калифорнии кортеж Трюдо попал в аварию, пострадали три человека
09:08, 10 февраля 2018Мир
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В результате ДТП госпитализированы водитель мотоцикла, сопровождавший Трюдо, а также женщина и ребенок из автомобиля, столкнувшегося с мотоциклом.
Джастин Трюдо / REUTERS
В штате Калифорния в США кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо попал в аварию. Инцидент произошел в ночь на 10 февраля.
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Как сообщает РБК со ссылкой на телеканал ABC7, кортеж канадского премьера ехал из Президентской библиотеки Рональда Рейгана в городе Сими-Вэлли, где политик выступил с речью. Авария произошла примерно в шести километрах от библиотеки.
Водитель автомобиля марки Toyota столкнулся с мотоциклом, который сопровождал машину Трюдо. Пассажиров Toyota, женщину и ее сына, и водителя мотоцикла госпитализировали. Сам премьер-министр Канады в результате происшествия не пострадал.
Как сообщал УНИАН, недавно в Давосе автомобиль из кортежа Трампа сбил полицейского.
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