В Давосе автомобиль из кортежа Трампа сбил полицейского (видео)

Автомобиль из кортежа Дональда Трампа наехал на полицейского в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

Об этом сообщает швейцарское издание Blick. Происшествие случилось, когда кортеж президента США направлялся в гостиницу "Интерконтиненталь".

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Белый BMW входил в конвой президента США и ехал впереди колонны. Полицейский должен был очистить путь для конвоя Трампа и поднял руку, чтобы остановить автомобиль. Очевидно, он не сориентировался, что авто принадлежит к колонне американского президента.

Вместо того чтобы остановиться, водитель нажал на газ и стукнул полицейского. На видео слышен звук удара.

Вслед за белым BMW проехала остальная часть конвоя президента США. Отмечается, что полицейский не получил серьезных травм, поскольку быстро отскочил. Издание отмечает, что полицейский мог ошибиться, поскольку не сориентировался на месте, с какого направления приедет конвой.

Ранее сообщалось, что в Давосе противники визита Трампа прорвали кордон безопасности.