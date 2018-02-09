"Надеть платье может любой": Анджелина Джоли рассказала о воспитании детей и взглядах на жизнь

Своих дочерей Анджелина Джоли тоже учит быть толерантными и поддерживать других женщин.

Известная американская актриса Анджелина Джоли стала главной героиней мартовского выпуска журнала Elle. 42-летняя актриса, которая успевает совмещать воспитание шестерых детей со съемками фильмов, уделяет очень много времени поддержке женщин, борющихся за свои права.

Кроме того, Анджелина Джоли активно выступает против сексуального насилия в мире. Неудивительно, что в преддверии Международного женского дня именно она украсила страницы Elle и дала журналу откровенное интервью.

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Кстати, собеседником Анджелины в рамках интервью стал бывший госсекретарь США Джон Керри. Несмотря на нынешнюю активность Джоли в вопросах мировой политики, актриса признается, что в молодости была ко всему этому равнодушна, пишет "Новое время".

"В юности я была достаточно аполитична. Я стала интересоваться вопросами прав человека и встречаться с беженцами, потому что хотела учиться. У меня было несколько романтическое видение этой роли: я думала, что просто надену ботинки и стану гуманистом. Но в какой-то момент ты понимаешь, что этого недостаточно. Что нужно смотреть в корень проблемы. А это значит – нужно столкнуться с законом и политикой. Я встречалась с беженцами, пережившими сексуальное насилие, но виновных в этих преступлениях не находили и не наказывали. Поэтому я начала работать с представителями закона и правительством", – рассказывает Джоли.

Своих дочерей Анджелина Джоли тоже учит быть толерантными и поддерживать других женщин:

"Я говорю своим дочерям, что настоящей женщиной их делает готовность помогать другим. Я говорю им, что надеть платье и сделать макияж может любой, а личностью вас сделает только ваша мудрость. Определитесь, кто вы и за что боретесь. И боритесь, чтобы у других людей были те же права, что и у вас".