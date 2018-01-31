Анджелина Джоли поможет НАТО бороться с сексуальным насилием

При поддержке актрисы Анджелины Джоли НАТО усилит свои программы мониторинга и сообщения о сексуальных преступлениях в зонах конфликтов.

Американская киноактриса Анджелина Джоли будет сотрудничать с НАТО для борьбы с сексуальным насилием в зонах вооруженных конфликтов.

"Мы сфокусируемся на дополнительных учениях, сообщении о преступлениях, мониторинге и росте осведомленности для прекращения безнаказанности", - заявила Джоли в среду, 31 января, во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, как пишет DW.

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Джоли отметила, что изнасилования в зонах вооруженных конфликтов играют значительную роль в формировании потоков беженцев. "Использование изнасилований в качестве средства войны всегда расценивалось как неотъемлемый признак конфликта, меньшее преступление, и как проблема слишком сложна или слишком неудобна для решения, - цитирует Джоли информагентство dpa. - Это историческая несправедливость и крайне важная проблема международного мира и безопасности".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилит ныне существующий инструктаж по борьбе с сексуальными преступлениями как внутри своих сил, так и для военных партнеров НАТО. Генсек подчеркнул, что "НАТО уже делает много для преодоления этой проблемы, но могло бы делать больше".

Анджелина Джоли также является послом доброй воли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.