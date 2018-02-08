Брэд Питт попал в тройное ДТП

09:34, 08 февраля 2018
Мир
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Брэд Питт / REUTERS

Инцидент произошел в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе, передает DailyMail. Как можно увидеть на фото издания, актер абсолютно спокоен.

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Отмечается, что никто из участников дорожно-транспортного происшествия не пострадал. На снимках видно, как Питт присел на корточки, чтобы оценить ущерб, который нанес автомобилю. 

Актер обсудил причиненные убытки со своим страховым агентом, после чего  пожал водителям руки и уехал.

Ранее СМИ сообщали, что американский актер Брэд Питт живет по соседству с бывшей супругой Анджелиной Джоли, но они не встречаются, он ведет закрытый образ жизни. 

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