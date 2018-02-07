Создатели "Игры престолов" снимут серию фильмов по вселенной "Звездных войн"

Они пообещали начать работу в новом проекте после того, как завершится последний сезон "Игры престолов".

Режиссер Дэвид Бениофф и сценарист Дэниел Бретт Уайс, известные по работе над сериалом "Игра престолов", приступят к съемкам серии фильмов по вселенной "Звездных войн".

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте StarWars.

В сообщении указывается, что фильмы не будет связаны ни с предыдущими сериалами по вселенной "Звездных войн", ни с последней трилогией, работу над которой ведет режиссер Райан Джонсон.

Читайте такжеАктриса из "Игры престолов" рассказала, когда выйдет первая серия последнего сезона

"Для нас большая честь получить такую возможность, мы немного встревожены ответственностью, но очень рады начать работу, как только последний сезон "Игры престолов" будет завершен", - заявили Бениофф и Уайс.

Они пообещали начать работу в новом проекте после того, как завершится последний сезон "Игры престолов".

"Дэвид и Дэн - одни из лучших сценаристов сегодня. Их сочетание многосторонних героев, глубины сюжета и богатства мифологии откроет новые перспективы и подтолкнет "Звездные войны" к невероятно захватывающим путям развития", - отметил президент кинокомпании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

Даты выхода новых фильмов по вселенной "Звездных войн" не называются.