Lucasfilm объявил о съемках новой трилогии "Звездных войн", не связанной с семьей Скайуокеров
12:17, 10 ноября 2017Общество
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Режиссером трилогии станет Райан Джонсон, снявший эпизод "Последние джедаи". Отмечается, что заявленная трилогия не будет связана с семьей Скайуокеров.
"Звездные войны" / скриншот
Кинокомпания Lucasfilm объявила о создании четвертой трилогии в рамках киносаги "Звездные войны". Об этом сообщается на сайте киновселенной.
Режиссером трилогии станет Райан Джонсон, снявший эпизод "Последние джедаи". Отмечается, что заявленная трилогия не будет связана с семьей Скайуокеров.
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Мировая премьера 8 эпизода "Звёздных войн" назначена на 14 декабря 2017 года, через два года после премьеры "Пробуждения силы" и через год после премьеры спин-оффа "Изгой-один. Звёздные войны: Истории".
Напомним, ранее Disney перенесла выход девятого эпизода "Звездных войн" на 7 месяцев.
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