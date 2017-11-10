Lucasfilm объявил о съемках новой трилогии "Звездных войн", не связанной с семьей Скайуокеров

12:17, 10 ноября 2017
Общество
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Режиссером трилогии станет Райан Джонсон, снявший эпизод "Последние джедаи". Отмечается, что заявленная трилогия не будет связана с семьей Скайуокеров.

Звездные войны / скриншот

Кинокомпания Lucasfilm объявила о создании четвертой трилогии в рамках киносаги "Звездные войны". Об этом сообщается на сайте киновселенной.

Режиссером трилогии станет Райан Джонсон, снявший эпизод "Последние джедаи". Отмечается, что заявленная трилогия не будет связана с семьей Скайуокеров. 

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Мировая премьера 8 эпизода "Звёздных войн" назначена на 14 декабря 2017 года, через два года после премьеры "Пробуждения силы" и через год после премьеры спин-оффа "Изгой-один. Звёздные войны: Истории". 

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Теги: #Звездные войны режиссер трейлер