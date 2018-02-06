В Абу-Даби в масштабном ДТП столкнулись более 40 автомобилей: десятки пострадавших (видео)

15:01, 06 февраля 2018
Мир
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В Абу-Даби произошло масштабное ДТП / Goverment of Abu Dabi

Как сообщает издание Khaleej Times, авария произошла из-за плохой видимости на дороге, вызванной туманом.

Полиция Абу-Даби призывает автомобилистов ездить аккуратно в тумане и избегать вождения на высоких скоростях.

Как сообщал УНИАН, 23 января в результате ДТП на автобане в Баварии с участием 17 автомобилей пострадали 18 человек, трое из них получили серьезные травмы.

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Теги: #пострадавшие#масштабное ДТП#ДТП в Абу-Даби