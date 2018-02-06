В Абу-Даби в масштабном ДТП столкнулись более 40 автомобилей: десятки пострадавших (видео)
15:01, 06 февраля 2018Мир
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ДТП произошло из-за низкой видимости, вызванной туманом.
В Абу-Даби произошло масштабное ДТП / Goverment of Abu Dabi
На улице Шейха Мухаммеда бин Рашида в Абу-Даби в масштабном ДТП столкнулись 44 автомобиля. В результате инцидента пострадало 22 человека.
Как сообщает издание Khaleej Times, авария произошла из-за плохой видимости на дороге, вызванной туманом.
Полиция Абу-Даби призывает автомобилистов ездить аккуратно в тумане и избегать вождения на высоких скоростях.
#شرطة_أبوظبي تنشر فيديو لحادث مروري وقع اليوم بسبب الضباب في إطار حرصها المستمر على توعية الجمهور. pic.twitter.com/r6KOLtZaMu— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) February 6, 2018
Как сообщал УНИАН, 23 января в результате ДТП на автобане в Баварии с участием 17 автомобилей пострадали 18 человек, трое из них получили серьезные травмы.
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