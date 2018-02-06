В Абу-Даби в масштабном ДТП столкнулись более 40 автомобилей: десятки пострадавших (видео)

ДТП произошло из-за низкой видимости, вызванной туманом.

На улице Шейха Мухаммеда бин Рашида в Абу-Даби в масштабном ДТП столкнулись 44 автомобиля. В результате инцидента пострадало 22 человека.

Как сообщает издание Khaleej Times, авария произошла из-за плохой видимости на дороге, вызванной туманом.

Полиция Абу-Даби призывает автомобилистов ездить аккуратно в тумане и избегать вождения на высоких скоростях.

#شرطة_أبوظبي تنشر فيديو لحادث مروري وقع اليوم بسبب الضباب في إطار حرصها المستمر على توعية الجمهور. pic.twitter.com/r6KOLtZaMu — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) February 6, 2018

Как сообщал УНИАН, 23 января в результате ДТП на автобане в Баварии с участием 17 автомобилей пострадали 18 человек, трое из них получили серьезные травмы.