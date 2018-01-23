Массовое ДТП в Германии: на автобане столкнулись 17 машин, много пострадавших (фото)

При массовом ДТП на автобане в Баварии с участием 17 автомобилей пострадали 18 человек, трое из них получили серьезные травмы. Об этом сообщает радиостанция BR.

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На участке длиной 300 м автобана 73 под Брайтенгюсбахом около 7.30 утра произошло в общей сложности три ДТП с короткими промежутками. По данным полиции, причина могла заключаться в несоблюдении безопасной дистанции между транспортными средствами.

Суммарный ущерб оценивается в сумму более 150 тыс. евро. Закрытие трассы экстренными службами привело к пробкам длиной до 7 км.