Израильский министр назвал "большой честью" отмену Польшей своего визита

Ранее в Израиле раскритиковали положение польского закона "о Холокосте".

Польша отменила визит министра образования Израиля из-за скандала вокруг предложенного в польском парламенте законопроекта, который запрещает обвинять поляков в преступлениях, совершенных во время Холокоста.

Об этом заявил министр образования Израиля Нафтали Беннетт, пишет Радио Свобода.

"Кровь польских евреев плачет с земли, и ни один закон не заставит ее замолчать. Правительство Польши отменило мой визит, потому что я вспомнил о преступлениях ее народа. Для меня это большая честь", - указал Беннетт.

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Как сообщал УНИАН, в Израиле выразили недовольство теми положениями нового польского закона, которые запрещают предполагать причастность Польши к преступлениям нацизма, совершенных на ее территории.

26 января польские Сейм и Сенат приняли закон об институте национальной памяти, которым, в частности установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В МИД Польши разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами.

В Госдепартаменте США призвали Польшу пересмотреть закон, поскольку считают, что он может повлиять на польские стратегические интересы и отношения, в том числе и с Соединенными Штатами и Израилем.

В ответ на заявление Госдепартамента США в МИД Польши заявили, что закон не касается свободы слова. В МИД Польши подчеркнули, что главная цель закона - "борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте, а также умаление ответственности настоящих исполнителей преступления".